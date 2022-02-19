SMS із погрозами та повістки від окупантів: як проходить призов в ОРДЛО

Примусовий призов в ОРДЛО вже розпочався / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" щодо постановки громадян ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують кримінальною відповідальністю за неявку у військкомат.

Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

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Мобілізація в ОРДЛО

"На окупованій території бракує бажаючих стати "гарматним м’ясом", але повістки окупаційної влади вже наздоганяють місцевих чоловіків" , – написав Цаплієнко.

Фото: Андрій Цаплієнко

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SMS із погрозами

Окрім цього, окупанти розсилають SMS жителям ОРДЛО із погрозами про кримінальну відповідальність за неявку до військкомату.

"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем прописки до 12:00 20.02.2022. За ухилення від явки на вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.

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Окупанти оголосили мобілізацію

Вчора, 18 лютого, окупанти оголосили мобілізацію своїх 1-х та 2-х армійських корпусів. Це підрозділи РФ південного військового округу, яким командують російські офіцери.

Усі окупанти відкликаються з відпусток. З постійних пунктів дислокації вони висуваються на передову.

Що відомо про загострення на Донбасі

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