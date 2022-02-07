Смяло капот и вышибло фары. В Днепре пьяный водитель снес столб (видео)

В Днепре на улице Криворожской пьяный водитель Ford не справился с управлением и протаранил столб.
Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
У автомобиля полностью смяло капот и вышибло передние фары. Каким чудом водитель отделался лишь испугом – просто загадка.
На месте происшествия была бригада "скорой", но помощь мужчине не понадобилась, он находился в сознании и отделался легким испугом.
Патрульная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Аварии в Украине
В Украине в 2021 году произошло 5019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.
За январь 2022 года уже зафиксировали 6567 случаев нетрезвого управления транспортом.
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