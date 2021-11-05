Снесли шлагбаум и выбили двери: в Николаеве родственники COVID-пациентки разгромили больницу

В больнице Николаева произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаеве в ночь на 5 ноября в больницу ворвались родственники пациента с коронавирусом. Они снесли шлагбаум на въезде и вынесли двери приемного покоя. Как оказалось, они требовали кислород от врачей.
Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Федорова на своей странице в Facebook.
Подробности ЧП
Как стало известно, ночью в больницу Николаева ворвались люди: они снесли шлагбаум, выбили двери в приемный покой и с угрозами набросились на медперсонал.
В это время медсестры нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.
Как оказалось, злоумышленники в машине привезли женщину с тяжелой формой коронавируса. У нее была сатурация 35, а также агональное состояние. Отмечается, в транспорте не было кислородной установки.
В другой больнице не оказалось кислорода
Как рассказали ворвавшиеся родственники, женщину сначала госпитализировали в Новобугскую центральную районную больницу, но там не оказалось кислорода, и близкие забрали пациентку и поехали искать другое медучреждение.
Врачи жалуются на нехватку кислорода
Федорова сообщила, что во всех остальных больницах Николаева не хватает кислорода, мест, лекарств и реаниматологов.
"Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "Родственница в 1 горбольнице – сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "Мы из Снигиревки – нет кислорода и реанимации, заберите нас", и так далее", – подчеркнула врач.
"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы
Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.
В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:
- 260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;
- 60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
- 30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
- 500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.
Статистика коронавируса в Украине
За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).
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