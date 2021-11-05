Знесли шлагбаум та вибили двері: у Миколаєві родичі COVID-пацієнтки розгромили лікарню

У лікарні Миколаєва сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Миколаєві в ніч на 5 листопада до лікарні увірвалися родичі пацієнта з коронавірусом. Вони знесли шлагбаум на в'їзді та винесли двері приймального покою. Як виявилось, вони вимагали кисень від лікарів.
Про це повідомила головна лікарка медустанови Світлана Фьодорова на своїй сторінці у Facebook.
Подробиці НП
Як стало відомо, вночі до лікарні Миколаєва увірвалися люди: вони знесли шлагбаум, вибили двері до приймального покою та з погрозами накинулися на медперсонал.
У цей час медсестри натиснули тривожну кнопку та викликали поліцію.
Як виявилося, зловмисники у машині привезли жінку з тяжкою формою коронавірусу. У неї була сатурація 35, а також агональний стан. Зазначається, що у транспорті не було кисневої установки.
В іншій лікарні не виявилося кисню
Як розповіли родичі, що увірвалися, жінку спочатку госпіталізували до Новобузької центральної районної лікарні, але там не виявилося кисню, і близькі забрали пацієнтку та поїхали шукати іншу медустанову.
Лікарі скаржаться на нестачу кисню
Фьодорова повідомила, що у решті лікарень Миколаєва не вистачає кисню, місць, ліків та реаніматологів.
"Щодня у мене з раннього ранку під кабінетом стоять родичі. Щодня сотні дзвінків та десятки повідомлень у месенджер. "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "Родичка в 1 міськлікарні – сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "Ми зі Снігурівки – немає кисню та реанімації, заберіть нас", і так далі", – наголосила лікарка.
"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень
Лише у жовтні "Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.
У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу постачанням кисню до медичних закладів на місцях, а саме:
- 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже постачено 180 т кисню;
- 60 т – на Київщину, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
- 30 т – у Чернігівську область, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
- 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 постачено 10 т кисню.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13 281 – за останню добу).
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