Снимал видео для соцсетей. За рулем авто, сбившего толпу людей в Луцке, был подросток

Появились новые подробности ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луцке водителем авто, которое протаранило группу людей на пешеходном переходе, оказался 16-летний парень. Подросток взял папину машину, чтобы покататься с друзьями.
Об этом сообщает "Конкурент".
По предварительной информации, за рулем подросток снимал видео, которое хотел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел красный сигнал светофора и въехал в людей не переходе.
Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух. После того как машина врезалась в дерево, все пассажиры разбежались.
Что с пострадавшими
Заведующий диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал "Суспильному", что двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу.
У женщины политравма, переломы костей черепа и голеней. Она без сознания находится в реанимации.
В аварии также травмировался ребенок, мальчика осматривают в травмпункте областной детской больницы. Медики решают, в какое отделение госпитализировать ребенка.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.