Снимал видео для соцсетей. За рулем авто, сбившего толпу людей в Луцке, был подросток

Появились новые подробности ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке водителем авто, которое протаранило группу людей на пешеходном переходе, оказался 16-летний парень. Подросток взял папину машину, чтобы покататься с друзьями.

Об этом сообщает "Конкурент".

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По предварительной информации, за рулем подросток снимал видео, которое хотел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел красный сигнал светофора и въехал в людей не переходе.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух. После того как машина врезалась в дерево, все пассажиры разбежались.

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Что с пострадавшими

Заведующий диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал "Суспильному", что двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу.

Фото: Волынь онлайн

У женщины политравма, переломы костей черепа и голеней. Она без сознания находится в реанимации.

В аварии также травмировался ребенок, мальчика осматривают в травмпункте областной детской больницы. Медики решают, в какое отделение госпитализировать ребенка.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП: