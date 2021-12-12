Знімав відео для соцмереж. За кермом авто, яке збило натовп людей у Луцьку, був підліток

З'явилися нові подробиці ДТП у Луцьку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Луцьку водієм авто, яке протаранило гурт людей на пішохідному переході, виявився 16-річний хлопець. Підліток взяв татову машину, щоб покататися з друзями.
Про це повідомляє "Конкурент".
За попередньою інформацією, за кермом підліток знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі. Через це він не побачив червоного сигналу світлофора і в'їхав у людей не переході.
Очевидці повідомляють, що удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря. Після того, як машина врізалася у дерево, усі пасажири розбіглися.
Що з постраждалими
Завідувач диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік розповів "Супільному", що двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні.
У жінки політравма, переломи кісток черепа та гомілок. Нині вона непритомна в реанімації.
В аварії також травмовано дитину, хлопчика оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні. Медики вирішують, до якого відділення госпіталізувати дитину.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.