Снова "группы смерти"? В Николаеве повесилась 13-летняя школьница – мы узнали причину

Инцидент произошел 20 декабря / Коллаж "Сегодня"
В Николаеве в квартире многоэтажного жилого дома нашли мертвой 13-летнюю школьницу. Девочка повесиласьвчера, 20 декабря, из-за внутрисемейных переживаний.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Николаевской области.
Решилась на самоубийство
Школьница была одна дома.
"Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была одна дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний", – утверждают в полиции.
Замешаны ли тут "группы смерти"?
Правоохранители добавляют, что семья ребенка была благополучной.
"По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти"", – сообщила спикер полиции Николаевской области Инна Парфенова.
Статистика детских суицидов растет
В Украине зафиксировали 154 случая подростковых самоубийств. Причины и обстоятельства самоубийств в каждом случае разные:
- ссоры с родителями,
- доведение детей до самоубийства из-за соцсетей,
- буллинг – издевательства и травли со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса,
- безответная любовь,
- развод родителей.
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- В Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом она вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.
- Также в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.