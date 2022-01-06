Снова отмажут? Мажора из Харькова будет судить "знакомая"

Авария с подростком случилась 26 октября 2021 года / Коллаж "Сегодня"

19 января будет подготовительное заседание по обвинению 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове. Дело разделили на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу уже осудила парня условно.

Об этом пишет сайт Суспільне.

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Когда-то уже освободила от отбывания наказания

Представитель родственников погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк обратил внимание, что в июле 2021 года судья Татьяна Янцовская вынесла приговор Харьковскому по делу о стрельбе в торговом центре.

Она признала Харьковского виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему 2 года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

Судью будут менять?

До 19 января сторона потерпевших будет решать, заявлять ли отвод судье Янцовской, сказал Игорь Черняк.

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"Мы только получили эту информацию. Будем с коллегами решать. Мы будем внимательно анализировать предыдущий приговор и в этом контексте смотреть, заявлять или не заявлять отвод", - добавил Игорь Черняк.

Все произошло случайно?

Защитница Харьковского Инна Данилова сказала, что не знала, что дело будет рассматривать та же судья, которая уже выносила ему приговор. По ее мнению, если это так, причин для отвода судьи нет.

Сейчас решается вопрос отвода судьи Татьяны Янцовской.

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Дело 2019 года

Николай Харьковский выстрелил из пневматического пистолета KWC в мать и брата своей знакомой. Женщина получила повреждение щеки, а ее сын получил ранение головы.

В суде потерпевшая рассказала, что встречалась с парнем обсудить его отношение к ее дочери, но начался конфликт.

Николай Харьковский высказался, что они бомжи, а сам он является мажором. На суде парень признал себя виновным.

Что выяснили копы?

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.

За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора. Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.

Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога .

. Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.

Кроме этого дела, сейчас идет следствие над родителями юноши. Их хотят наказать за допуск подростка к управлению авто и злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Также расследуется факт незаконного завладения машиной.

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