Знову відмажуть? Мажора з Харкова судитиме "знайома"

Аварія з підлітком сталася 26 жовтня 2021 року / Колаж "Сьогодні"

19 січня буде підготовче засідання за звинуваченням 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові. Справу вестиме суддя Тетяна Янцовська, яка в іншій справі вже засудила хлопця умовно.

Про це пише сайт Суспільне.

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Колись уже звільнила від відбування покарання

Представник родичів загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк звернув увагу, що у липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська ухвалила вирок Харківському у справі про стрілянину в торговому центрі.

Вона визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (навмисне середній тяжкості тілесне ушкодження) та призначила йому 2 роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання із випробувальним терміном на рік.

Суддю змінюватимуть?

До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявлятиме відвід судді Янцовській, сказав Ігор Черняк.

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"Ми тільки отримали цю інформацію. Будемо з колегами вирішувати. Ми уважно аналізуватимемо попередній вирок і в цьому контексті дивитимемося, заявляти чи не заявляти відвід", – додав Ігор Черняк.

Все сталося випадково?

Захисниця Харківського Інна Данилова сказала, що не знала, що справу розглядатиме та сама суддя, яка вже виносила йому вирок. На її думку, якщо так, причин для відводу судді немає.

Наразі вирішується питання відводу судді Тетяни Янцовської.

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Справа 2019 року

Микола Харківський вистрілив із пневматичного пістолета KWC у матір та брата своєї знайомої. Жінка зазнала пошкодження щоки, а її син отримав поранення голови.

У суді потерпіла розповіла, що зустрічалася із хлопцем обговорити його ставлення до її доньки, але розпочався конфлікт.

Микола Харківський висловився, що вони є бомжі, а сам він є мажором. На суді хлопець визнав себе винним.

Що з'ясували копи?

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.

За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора. Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Водій автомобіля "Шевроле" загинув на місці.

Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був госпіталізований, він заявив копам, що його авто нібито викрали.

Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави .

. Микола раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та кричить на поліцейських.

Окрім цієї справи, зараз триває слідство над батьками юнака. Їх хочуть покарати за допуск підлітка до керування авто та злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Також розслідується факт незаконного заволодіння машиною.

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