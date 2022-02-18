Сорванная крыша и падающие деревья: Прикарпатье атаковала непогода (фото)

В Украине бушует плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"
На Прикарпатье 17 февраля разбушевалась непогода. В результате сильного ветра в некоторых зданиях сорвало крышу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Последствия непогоды на Прикарпатье
В селе Пнев Ивано-Франковской области шквальный ветер сорвал крышу в спортзале и котельной лицея на площади 180 м2.
Ураган сорвал крышу лицея. Фото: "Суспільне"
Также в Бурштыне Ивано-Франковской области ураган повалил дерево, которое упало на маршрутный микроавтобус на стоянке. К счастью, пострадавших и погибших нет.
На микроавтобус упало дерево. Фото: ГСЧС Украины
Кроме того, в селе Белые Ославы Ивано-Франковской области дерево упало на крышу школы.
Дерево упало на крышу школы. Фото: ГСЧС Украины
В Украине бушует непогода. Без света остались жители четырех областей
По состоянию на 18 февраля в нескольких областях Украины отключили электричество. Это связано с плохими погодными условиями – сильные порывы ветра.
18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях:
- Львовская – 68,
- Черниговская – 11,
- Житомирская – 6
- Черкасская – 5.
Сейчас к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.