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Сорванная крыша и падающие деревья: Прикарпатье атаковала непогода (фото)

София Ковнир
18 февраля, 13:20
К счастью, пострадавших и погибших в результате сильного ветра нет

В Украине бушует плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

На Прикарпатье 17 февраля разбушевалась непогода. В результате сильного ветра в некоторых зданиях сорвало крышу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Последствия непогоды на Прикарпатье

В селе Пнев Ивано-Франковской области шквальный ветер сорвал крышу в спортзале и котельной лицея на площади 180 м2.

Ураган сорвал крышу лицея. Фото: "Суспільне"

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Также в Бурштыне Ивано-Франковской области ураган повалил дерево, которое упало на маршрутный микроавтобус на стоянке. К счастью, пострадавших и погибших нет.

На микроавтобус упало дерево. Фото: ГСЧС Украины

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Кроме того, в селе Белые Ославы Ивано-Франковской области дерево упало на крышу школы.

Дерево упало на крышу школы. Фото: ГСЧС Украины

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По состоянию на 18 февраля в нескольких областях Украины отключили электричество. Это связано с плохими погодными условиями – сильные порывы ветра.

18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях:

  • Львовская – 68,
  • Черниговская – 11,
  • Житомирская – 6
  • Черкасская – 5.

Сейчас к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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