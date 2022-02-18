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Зірваний дах і падаючі дерева: Прикарпаття атакувала негода (фото)

Софія Ковнір
18 лютого, 13:20
На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок сильного вітру немає

В Україні вирує погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

На Прикарпатті 17 лютого розбушувалася негода. Внаслідок сильного вітру в деяких будівлях зірвало дах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Наслідки негоди на Прикарпатті

У селі Пнів Івано-Франківської області шквальний вітер зірвав дах у спортзалі та котельні ліцею на площі 180 м2.

Ураган зірвав дах ліцею. Фото: "Суспільне"

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Також у Бурштині на Івано-Франківщині ураган повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус на стоянці. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

На мікроавтобус упало дерево. Фото: ДСНС України

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Крім того, у селі Білі Ослави Івано-Франківської області дерево впало на дах школи.

Дерево впало на дах школи. Фото: ДСНС України

В Україні вирує негода. Без світла залишилися мешканці чотирьох областей

Станом на 18 лютого у кількох областях України відключили електрику. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильні пориви вітру.

18 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру) знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях:

  • Львівська – 68,
  • Чернігівська – 11,
  • Житомирська – 6
  • Черкаська – 5.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
  • Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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