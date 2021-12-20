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Сотни ДТП и каток на дорогах: в Харьковской области бушует непогода (фото)

София Ковнир
20 декабря, 14:01
Сейчас коммунальщики вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы

В Харьковской области более сотни ДТП из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 20 декабря в Харьковской области разбушевалась непогода. Так, уже произошло более сотни аварий, и, к сожалению, некоторые с летальными исходами.

Об этом сообщает ТСН.

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Что происходит в регионе?

В Харькове сейчас коммунальщики посыпают дороги солью и песком. При этом пешеходы передвигаются с осторожностью и жалуются на скользкие тротуары. А в травмпунктах сообщают о первых пострадавших с переломами конечностей.

С 19 на 20 декабря в Харьковской области зафиксировали более сотни аварий – есть семеро пострадавших, а также погибшие. В Первомайском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате от полученных травм мужчина скончался.

В области нет электричества

Также из-за непогоды в Харькове два района остались без электричества. Но на утро 20 декабря бригады облэнерго устранили проблему.

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Коммунальщики борются с непогодой

Сейчас коммунальщики вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы. Но при этом обработать городские дороги мешает большое количество припаркованных автомобилей на обочинах.

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В Харьковской области из-за непогоды много ДТП. Скриншоты

Погода в Украине на 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Кроме того, кое-где ожидаются заморозки.

В течение дня по всей территории Украины, кроме Одесской области, прогнозируют снежную погоду. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается от -2 до +3 градусов тепла. На востоке прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла.

В северных регионах – от -2 до 0 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла.

В Киеве прогнозируют снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе будет идти дождь – 2-4 градуса тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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