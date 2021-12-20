Сотни ДТП и каток на дорогах: в Харьковской области бушует непогода (фото)

В Харьковской области более сотни ДТП из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 20 декабря в Харьковской области разбушевалась непогода. Так, уже произошло более сотни аварий, и, к сожалению, некоторые с летальными исходами.
Об этом сообщает ТСН.
Что происходит в регионе?
В Харькове сейчас коммунальщики посыпают дороги солью и песком. При этом пешеходы передвигаются с осторожностью и жалуются на скользкие тротуары. А в травмпунктах сообщают о первых пострадавших с переломами конечностей.
С 19 на 20 декабря в Харьковской области зафиксировали более сотни аварий – есть семеро пострадавших, а также погибшие. В Первомайском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате от полученных травм мужчина скончался.
В области нет электричества
Также из-за непогоды в Харькове два района остались без электричества. Но на утро 20 декабря бригады облэнерго устранили проблему.
Коммунальщики борются с непогодой
Сейчас коммунальщики вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы. Но при этом обработать городские дороги мешает большое количество припаркованных автомобилей на обочинах.
В Харьковской области из-за непогоды много ДТП. Скриншоты
Погода в Украине на 20 декабря
В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Кроме того, кое-где ожидаются заморозки.
В течение дня по всей территории Украины, кроме Одесской области, прогнозируют снежную погоду. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
На западе ожидается от -2 до +3 градусов тепла. На востоке прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла.
В северных регионах – от -2 до 0 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла.
В Киеве прогнозируют снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе будет идти дождь – 2-4 градуса тепла.
Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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