Сотні ДТП та ковзанка на дорогах: у Харківській області вирує негода (фото)

У Харківській області понад сотні ДТП через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 20 грудня у Харківській області розбушувалася негода. Так, вже сталося більше сотні аварій, і, на жаль, деякі з летальними наслідками.
Про це повідомляє ТСН.
Що відбувається у регіоні?
У Харкові зараз комунальники посипають дороги сіллю та піском. Водночас пішоходи пересуваються з обережністю та скаржаться на слизькі тротуари. А у травмпунктах повідомляють про перших постраждалих з переломами кінцівок.
З 19 на 20 грудня на Харківщині зафіксували понад сотні аварій – є семеро постраждалих, а також загиблі. У Первомайському районі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок від отриманих травм чоловік помер.
В області немає електрики
Також через негоду у Харкові два райони залишилися без електрики. Але на ранок 20 грудня бригади обленерго вирішили проблему.
Комунальники борються з негодою
Наразі комунальники вивели 200 спецмашин, які чистять та посипають траси. Але водночас обробити міські дороги заважає багато припаркованих автомобілів на узбіччях.
На Харківщині через негоду багато ДТП. Скриншоти
Погода в Україні на 20 грудня
У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Крім того, подекуди очікуються заморозки.
Протягом дня на всій території України, крім Одеської області, прогнозують снігову погоду. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
На заході очікується від -2 до +3 градусів тепла. На сході прогнозують від -1 до +1 градуса тепла.
У північних регіонах — від -2 до 0 градусів. На півдні буде 2-4 градуси тепла.
У Києві прогнозують сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі йтиме дощ – 2-4 градуси тепла.
Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
Раніше ми писали:
- Українських водіїв попередили про небезпеку на дорогах. 20 грудня очікується ожеледь.
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