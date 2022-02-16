Современное лицо Мариуполя. Как выглядит отреставрированный пирс

Ринат Ахметов побывал в Мариуполе на отремонтированном пирсе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе отремонтировали пирс, который расположен около яхт-клуба в Приморском районе. Партнерами выступила компания "Метинвест". На месте побывал и сам предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Партнерами ремонта пирса стала компания "Метинвест". Ее материальный вклад – 7 млн грн. Там усилили опоры пирса, залили бетоном и провели освещение.

Утром в среду, 16 февраля, на месте побывал предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов.

"Мы сюда будем инвестировать и душу, и средства для того, чтобы жителям города было очень хорошо", – заявил Ахметов.

Местные жители очень довольны отремонтированным пирсом:

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"Приятно, что такие люди посещают нас и не забывают. Главное, чтобы Мариуполь развивался, было спокойно и все хорошо", – сказал житель города.

Ринат Ахметов в Мариуполе: сделаем все, чтобы город дышал чистым воздухом

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов заявил, что сейчас делают все возможное, чтобы город в ближайшее время дышал свежим воздухом. Об этом предприниматель сообщил во время посещения предприятий "Азовсталь" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

"Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время Мариуполь дышал чистым воздухом. Мы хотим сделать это быстро, но быстро не очень хорошо у нас получается. Но все же я знаю, что мы идем в правильном направлении и что-то уже сделали в этом же направлении", – заявил Ахметов.

Как стало известно, в этом году заканчивают новый самый большой экологический проект в истории Украины – это очистка конвекторов на комбинате "Азовсталь".

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"Это символично то что мы говорим и об экологии, и о развитии персонала, и об инвестициях в качество и новом продукте. Я думаю, что это лучшее доказательство того, что в Мариуполе все будет хорошо и заводы будут развиваться", – добавил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

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