Сучасне обличчя Маріуполя. Який вигляд має відреставрований пірс

Рінат Ахметов побував у Маріуполі на відремонтованому пірсі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі відремонтували пірс біля яхт-клубу в Приморському районі за участі компанії "Метінвест". На місці побував і сам підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Матеріальний внесок компанії "Метінвест" у ремонт пірсу – 7 млн грн. Посилили опори пірсу, залили бетоном, провели освітлення.

Вранці у середу, 16 лютого, на місці побував підприємець, засновник та акціонер SCM Рінат Ахметов.

"Ми сюди інвестуватимемо і душу, і кошти для того, щоб жителям міста було дуже добре", – заявив Ахметов.

Місцеві жителі дуже задоволені відремонтованим пірсом:

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"Приємно, що такі люди відвідують нас і не забувають. Головне, щоб Маріуполь розвивався, було спокійно та все добре", – сказав мешканець міста.

Рінат Ахметов у Маріуполі: зробимо все, щоб місто дихало чистим повітрям

Під час відвідання Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов заявив, що робиться все можливе, щоб місто найближчим часом дихало свіжим повітрям. Про це підприємець повідомив під час відвідання підприємств: "Азовсталі" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

"Ми зробимо все, щоб найближчим часом Маріуполь дихав чистим повітрям. Ми хочемо зробити це швидко, але швидко не дуже добре у нас виходить. Але все ж таки я знаю, що ми йдемо у правильному напрямку і щось уже зробили в цьому ж напрямку", – заявив Ахметов.

Як стало відомо, цього року завершується новий найбільший екологічний проєкт в історії України – очищення конвекторів на комбінаті "Азовсталь".

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"Символічно, що ми говоримо і про екологію, і про розвиток персоналу, і про інвестиції в якість і новий продукт. Я думаю, що це найкращий доказ того, що в Маріуполі все буде добре і заводи розвиватимуться", – додав генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

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