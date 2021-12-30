Совсем немножко. В Харькове бухгалтер добавила себе к зарплате почти 1 млн грн

Бухгалтеру сообщили о подозрении / Фото: Коллаж: Сегодня

Бухгалтер одного из харьковских предприятий регулярно начисляла себе завышенную зарплату.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Подробности

"В период с января 2019 по май 2021 года главная бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью при начислении себе заработной платы систематически завышала себе выплаты", – говорится в сообщении.

В результате предприятие потеряло около 1 млн грн.

Наказание для бухгалтера

Женщине уже сообщили о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

За премию в полмиллиона бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Крупная находка в налоговой

Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. Схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям.

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В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм.

В ходе обыска были обнаружены большие суммы наличных денег. В сумках были как гривны, так и иностранная валюта.

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