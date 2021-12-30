Зовсім трішки. У Харкові бухгалтерка додала собі до зарплати майже 1 млн грн

Бухгалтерці повідомили про підозру / Фото: Колаж: Сьогодні
Бухгалтер одного з харківських підприємств регулярно нараховувала собі завищену зарплатню.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області
Деталі
"У період з січня 2019 року по травень 2021 року головна бухгалтерка одного з харківських товариств з обмеженою відповідальністю під час нарахування собі заробітної плати систематично завищувала собі виплати" , – йдеться у повідомленні.
В результаті підприємство втратило близько 1 млн грн.
Покарання для бухгалтера
Жінці вже повідомили про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній.
За премію півмільйона бухгалтеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Велика знахідка у податковій
Співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. Схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.
У ході обшуків виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм.
У ході обшуку було виявлено великі суми готівки. У сумках були як гривні, так і іноземна валюта.
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