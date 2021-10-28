"Сожалею, что так вышло": 16-летний мажор из Харькова впервые прокомментировал ДТП (видео)

16-летний мажор прокомментировал ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил, что полностью сожалеет, что такое произошло.
Об этом "Сегодня" передает с места события.
"Сожалею, что так вышло"
Как заявил 16-летний Николай из здания суда, он никогда не скрывался от следствия.
"Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда", – заявил подозреваемый.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
Ранее мы писали:
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение. Она просит о помощи.