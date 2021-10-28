"Шкодую, що так вийшло": 16-річний мажор із Харкова вперше прокоментував ДТП (відео)

16-річний мажор прокоментував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив, що повністю шкодує, що таке сталося.

Про це "Сьогодні" передає з місця події.

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"Шкодую, що так вийшло"

Як заявив 16-річний Микола із будівлі суду, він ніколи не переховувався від слідства.

"Повністю шкодую, що так сталося. Я ніколи не ховався від слідства і завжди приходив вчасно. Не було такого ще ніколи", – заявив підозрюваний.

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