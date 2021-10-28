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"Шкодую, що так вийшло": 16-річний мажор із Харкова вперше прокоментував ДТП (відео)

Софія Ковнір
28 жовтня, 11:17
За його словами, він ніколи не ховався від слідства

16-річний мажор прокоментував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив, що повністю шкодує, що таке сталося.

Про це "Сьогодні" передає з місця події.

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"Шкодую, що так вийшло"

Як заявив 16-річний Микола із будівлі суду, він ніколи не переховувався від слідства.

"Повністю шкодую, що так сталося. Я ніколи не ховався від слідства і завжди приходив вчасно. Не було такого ще ніколи", – заявив підозрюваний.

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.

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