"Шкодую, що так вийшло": 16-річний мажор із Харкова вперше прокоментував ДТП (відео)

16-річний мажор прокоментував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив, що повністю шкодує, що таке сталося.
Про це "Сьогодні" передає з місця події.
"Шкодую, що так вийшло"
Як заявив 16-річний Микола із будівлі суду, він ніколи не переховувався від слідства.
"Повністю шкодую, що так сталося. Я ніколи не ховався від слідства і завжди приходив вчасно. Не було такого ще ніколи", – заявив підозрюваний.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
Раніше ми писали:
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.
- Дочка загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення. Вона просить допомоги.