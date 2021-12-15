Спасла страховка: в Житомирской области во время установки новогодней елки пострадал человек (фото, видео)

В поселковом совете решают, как срочно заменить новогоднее дерево/Фото: Твой Романов, коллаж: "Сегодня"

В Житомирской области в поселке городского типа Романов не смогли установить новогоднюю елку. Дерево сломалось пополам во время натягивания тросов.

Об этом сообщает местное издание "Твой Романов".

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Детали

Верхушка елки упала вместе с арбористом — специалистом по обслуживанию и уходу за деревьями. К счастью, мужчина был со страховкой, которая и спасла ему жизнь.

"Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с макушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб", — рассказал арборист Александр Выговский.

Верхушка елки сломалась во время натягивания тросов/Фото: Твой Романов

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Проблемы с деревом были и до этого

Проблемы с елкой начались еще на этапе ее транспортировки. Дерево срезали в селе Булдычев. Оно было в аварийном состоянии, а его корни поднимали фундамент административного здания. Во время перевозки елка задела ветками и порвала интернет-кабели, оставив без интернета жителей нескольких населенных пунктов.

Сейчас в поселковом совете решают, как срочно заменить новогоднее дерево.

Преимущества искусственной елки

Дизайн: вы можете выбрать искусственную елку любого размера и цвета.

вы можете выбрать искусственную елку любого размера и цвета. Долговечность: качественная искусственная елка может прослужить 10-15 лет при условии правильной эксплуатации.

качественная искусственная елка может прослужить 10-15 лет при условии правильной эксплуатации. Легкость в уходе и чистота дома: искусственную елку можно легко мыть, а иголки с искусственной елки не осыпаются и вам не придется делать каждый день уборку и чистить ковры.

искусственную елку можно легко мыть, а иголки с искусственной елки не осыпаются и вам не придется делать каждый день уборку и чистить ковры. Сохранение природных ресурсов: хвойные деревья растут много лет, а потом украшают наш дом несколько недель. Это является нецелесообразным использованием природных ресурсов.

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