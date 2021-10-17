Спасти не удалось. В Одессе больной COVID-19 выпрыгнул с восьмого этажа

В Одессе мужчина выпрыгнул с восьмого этажа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 71-летний мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже многоэтажки на улице Академика Сахарова.

Об этом пишет "Думская".

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Жена погибшего мужчины рассказала полиции, что он болел COVID-19. При этом мужчина отказывался от госпитализации в больницу.

Супруга добавила, что в связи со сложившейся ситуацией ее супруг высказывал мысли о том, чтобы наложить на себя руки.

В Киеве женщина сорвалась с 15 этажа

Женщина выпала с 15 этажа. Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть. Женщине было 53 года. Она проживала в этом доме.

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В полиции сообщили, что пока достоверно неизвестно, что случилось. По одной версией, это был суицид, а по другой – женщина выпала из окна случайно, когда мыла его. Истинную причину установит следствие.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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