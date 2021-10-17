Врятувати не вдалося. В Одесі хворий COVID-19 вистрибнув з восьмого поверху

В Одесі чоловік вистрибнув з восьмого поверху / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі 71-річний чоловік вистрибнув з вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки на вулиці Академіка Сахарова.
Про це пише "Думська".
Дружина загиблого чоловіка розповіла поліції, що він хворів COVID-19. При цьому чоловік відмовлявся від госпіталізації в лікарню.
Дружина додала, що в зв'язку зі сформованою ситуацією її чоловік висловлював думки про те, щоб накласти на себе руки.
У Києві жінка зірвалася з 15 поверху
Жінка випала з 15 поверху. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Жінці було 53 роки. Вона проживала в цьому будинку.
У поліції повідомили, що поки достеменно невідомо, що сталося. За однією версією, це було самогубство, а по інший – жінка випала з вікна випадково, коли мила його. Істинну причину встановить слідство.
Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе
За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно закінчують так життя.
У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем самогубств.
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- В Одеській області знайшли повішеним поліцейського . За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки у власному сараї.