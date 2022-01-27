Спецслужбы не помогают: в Виннице на водоеме замерзают лебеди (фото)

Сейчас на озере 7 лебедей/Фото: коллаж: Facebook Оксана Повар, Pixabay/"Сегодня"

В Виннице на водоеме местной гидроэлектростанции замерзают 7 лебедей. Местные жители просят спасти птиц.

Об этом в Facebook написала местная жительница Оксана Повар.

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По словам женщины, на водоеме находятся 7 лебедей — 4 взрослых и 3 птенцов. Она подчеркнула, что уже обращалась в полицию, однако там отказались помогать.

"В Виннице на ГЭС замерзают лебеди, я обращалась в полицию, там отказали. Теперь я уже не знаю, куда обращаться", — написала местная жительница в соцсети.

На водоеме мерзнут 4 взрослых птицы и 3 птенцов/Фото: Facebook Оксана Повар

Как помочь лебедям зимой?

Прежде всего, необходимо понимать, что лебедям не страшны морозыдо -2. У этих птиц есть теплый лебединый пух и жировая смазка, а главная опасность для них – это голод. С наступлением осени перелетная птица не летит в двух случаях: или она ослаблена, что часто случается с перволетками и самками, которые летом вывели большое потомство, или же она травмирована хищником, но чаще — охотником. Поэтому первое, что нужно сделать, это попытаться спугнуть лебедя, чтобы выяснить, может ли птица летать, советуют специалисты. Если птица взлетела, то подкармливать ее нежелательно — она сама может найти пищу. А если водоем полностью замерзнет, то она перелетит на незамерзший участок. Лебедю достаточно проруби диаметром хотя бы пять метров, чтобы по льду к нему не подобрались хищники.

Орнитологи рекомендуют подкармливать птицу в период морозов только в том случае, если это серый перволеток, еще не изменивший оперение. Одному такому лебедю необходим 1 кг комбикорма раз в три дня. Такая порция не приучит птицу к искусственному кормлению, но и не даст погибнуть в холода. Также лебеди охотно едят зерно, овес, кукурузу, тертые овощи и размоченное в воде сено. Для городских жителей важно знать, что лебедей и уток нельзя кормить хлебом — в птиц от него начинается энтерит. Именно систематический прикорм диких птиц в теплое время часто и становится причиной, почему они не улетают в теплые края. Этим люди оказывают птицам плохую услугу, отучая добывать себе корм и внушая ложную надежду на легкую зимовку.

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Если же Лебедь не может взлететь и сидит на полностью замерзшем водоеме — значит он очень ослаблен или травмирован. Такую птицу нужно отловить и передать в ближайший центр реабилитации и адоптации диких животных — в зоопарк или в экопарк.

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