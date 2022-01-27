Спецслужби не допомагають: у Вінниці на водоймі замерзають лебеді (фото)

Зараз на озері 7 лебедів/Фото: колаж: Facebook Оксана Повар, Pixabay/"Сьогодні"

У Вінниці на водоймі місцевої гідроелектростанції замерзають 7 лебедів. Місцеві мешканці просять врятувати птахів.

Про це у Facebook написала місцева жителька Оксана Повар.

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Деталі

За словами жінки, на водоймі перебувають 7 лебедів — 4 дорослих та 3 пташенят. Вона наголосила, що вже зверталась до поліції, однак там відмовились допомагати.

"У Вінниці на ГЕС замерзають лебеді, я зверталась до поліції, там відмовили. Тепер я уже не знаю, куди звертатись", — написала місцева жителька в соцмережі.

На водоймі мерзнуть 4 дорослих птахи та 3 пташенят/Фото: Facebook Оксана Повар

Як допомогти лебедям взимку?

Насампееред треба розуміти, що лебедям не страшні морози до -2. У цих птахів є теплий лебединий пух і жирова змазка, а головна небезпека для них — це голод. З настанням осені перелітний птах не летить у двох випадках: або він ослаблений, що часто трапляється з перволітками та самками, які влітку вивели велике потомство, або ж він травмований хижаком, але частіше — мисливцем. Тому перше, що потрібно зробити, це спробувати злякати лебедя, щоб з’ясувати, чи може птах літати, радять фахівці. Якщо птах злетів, то підгодовувати його небажано — він сам може знайти їжу. А якщо водойма повністю замерзне, то він перелетить на незамерзлу ділянку. Лебедю досить ополонки діаметром хоча б п’ять метрів, щоб по льоду до нього не підібралися хижаки.

Орнітологи рекомендують підгодовувати птаха в період морозів тільки в тому випадку, якщо це сірий перволіток, що ще не змінив оперення. Одному такому лебедю необхідно 1 кг комбікорму раз на три дні. Така порція не привчить птаха до штучного годування, але й не дасть загинути в холоди. Також лебеді охоче їдять зерно, овес, кукурудзу, терті овочі та розмочене у воді сіно. Для міських жителів важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом — у птахів від нього починається ентерит. Саме систематичний прикорм диких птахів у теплу пору часто й стає причиною, чому вони не відлітають у вирій. Цим люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю.

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Якщо ж лебідь не може злетіти й сидить на повністю замерзлому водоймищі — значить він дуже ослаблений або травмований. Такого птаха потрібно відловити й передати до найближчого центру реабілітації та адаптації диких тварин — у зоопарк або в екопарк.

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