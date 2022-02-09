Полицейских могут наказать за "циничный" допрос днепровского стрелка Рябчука

Расследуется допрос солдата Артемия Рябчука на камеру после задержания / Фото: Коллаж: Сегодня

Видео после расстрела нацгвардейцем Артемием Рябчуком своих сослуживцев в Днепре опубликовали полицейские. Отметим, что Рябчука опросили прямо на улице в деревне, где его задержали.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, передает УНИАН.

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"Мы сейчас можем говорить – это работники Национальной полиции. Кто конкретно, я надеюсь, будет установлен в результате расследования", – отметил он.

Якубовский сказал, что эпизод об обнародовании видео выделен в отдельное уголовное производство, начатое по факту разглашения данных досудебного расследования.

В качестве отдельного эпизода расследуются действия сотрудника полиции, который "незаконно, цинично, с нарушением требований законодательства" осуществлял допрос задержанного Рябчука на месте на камеру.

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Нацгвардеец в деталях рассказал, как расстрелял сослуживцев

Рябчука опросили прямо на улице в деревне, где его задержали. Он рассказал, что прошлой ночью он нес службу в "тревожной группе". У "тревожной группы" есть автоматы, которые находятся в специальных ящиках.

"Я беру автомат, заряжаю первый магазин, стреляю по двум – начальнику караула и его помощнику", – сказал Рябчук.

Он добавил, что среди тех, по ком он стрелял, был один контрактник, один военнослужащий срочной службы. Также он сообщил, что ранил девушку-военнослужащего для того, чтобы она не доложила в воинскую часть. По правилам, караульные делают каждые полчаса.

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"После этого я снова зашел в караульное помещение и забрал другие магазины в автомат, выбежал с завода", – рассказал он.

При этом, по словам Рябчука, его с завода отказалась выпускать женщина-контролер и он выстрелил ей в голову.

Потом он открыл одну из дверей, а в другую начал стрелять в замок, чтобы ее открыть. У него ничего не получилось, и он начал бродить по заводу и нашел место, где можно было перепрыгнуть.

В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре

В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых людей, действительно были внеуставные отношения. Такую информацию предоставили военнослужащие во время анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.

Внеуставные отношения

Среди личного состава части № 3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссия выявила факты неуставных отношений.

"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", – сообщил замминистра.

Енин призвал помнить о том, что выявленные факты неуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

Доступ к оружию

В воинской части выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом заперта.

Отсутствие медикаментов

По словам Енина, есть вопросы к качеству инструктажа перед заступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

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