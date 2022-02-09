Поліцейських можуть покарати за "цинічний" допит дніпровського стрілка Рябчука

Розслідується допит солдата Артемія Рябчука на камеру після затримання / Фото: Колаж: Сьогодні

Відео після розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі в Дніпрі опублікували поліцейські. Зазначимо, що Рябчука опитали прямо на вулиці у селі, де його затримали.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський, передає УНІАН.

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"Ми зараз можемо говорити – це працівники Національної поліції. Хто конкретно, я сподіваюся, буде встановлено у результаті розслідування", – зазначив він.

Якубовський сказав, що епізод про оприлюднення відео виділено в окреме кримінальне провадження, розпочате за фактом розголошення даних досудового розслідування.

Як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру.

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Нацгвардієць у деталях розповів, як розстріляв товаришів по службі

Рябчука опитали прямо на вулиці у селі, де його затримали. Він розповів, що минулої ночі він служив у "тривожній групі". У "тривожної групи" є автомати, що знаходяться у спеціальних ящиках.

"Я беру автомат, заряджаю перший магазин, стріляю по двох – начальнику варти та його помічнику", – сказав Рябчук.

Він додав, що серед тих, на кого він стріляв, був один контрактник, один військовослужбовець строкової служби. Також він повідомив, що поранив дівчину-військовослужбовця для того, щоб вона не доповіла до військової частини. За правилами, караульні роблять це кожні півгодини.

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"Після цього я знову зайшов у караульне приміщення та забрав інші магазини в автомат, вибіг із заводу", – розповів він.

При цьому, за словами Рябчука, його із заводу відмовилася випускати жінка-контролер, і він вистрілив їй у голову.

Потім він відчинив одні з дверей, а в інші почав стріляти в замок, щоб його відкрити. У нього нічого не вийшло, і він почав блукати заводом і знайшов місце, де можна було перестрибнути.

У МВС назвали перші результати розслідування кривавого розстрілу у Дніпрі

У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб, справді були позастатутні відносини. Таку інформацію надали військовослужбовці під час анкетування. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Завдання службового розслідування, яке проводить МВС, – з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

"Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов'язані з відхиленням від правил, і маємо вжити заходів для запобігання повторенню подібних надзвичайних ситуацій", – пояснив Єнін.

Поза статутними відносинами

Серед особового складу частини №3021 Національної гвардії провели анкетування. За словами Єніна, вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, який ось-ось почнеться, можна говорити, що комісія виявила факти нестатутних відносин.

"Отримані матеріали будуть направлені найближчими днями до ГБР" , – повідомив заступник міністра.

Єнін закликав пам'ятати про те, що виявлені факти нестатутних відносин ще не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви поки що невідомі, і їх з'ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування.

Доступ до зброї

У військовій частині виявлено порушення порядку та організації несення служби, що призвело до трагедії. Зокрема, порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнена.

Відсутність медикаментів

За словами Єніна, є питання щодо якості інструктажу перед заступанням у наряд. Крім того, у військовій частині нехтували медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

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