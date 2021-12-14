Справедливо? Суд избрал меру пресечения подростку, сбившему людей в Луцке

ДТП произошло 12 декабря / Коллаж "Сегодня"

16-летнего подростка, который сбил на пешеходном переходе в Луцке 5 человек, отправили под домашний арест.

Об этом сообщает сотрудница сектора коммуникации управления Национальной полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Реклама

Нет необходимости держать парня под стражей

Как пояснил государственный обвинитель, нет необходимости держать юношу под стражей. Давить на свидетелей ДТП он не сможет. Следователи уже отобрали объяснения у участников аварии.

Также несовершеннолетний сможет посещать занятия в училище, где учится на токаря.

Семья требует справедливого наказания для парня

Во время заседания подозреваемый не проронил ни слова. Его мать отметила, что семья будет требовать справедливого наказания. Они не оправдывают поступок парня.

Реклама

Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Что известно об аварии?

ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на 5 пешеходов . Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.

За рулем подросток снимал видео погони полицейских , которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.

, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе. Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.

Читайте также: