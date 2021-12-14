Чи справедливо? Суд обрав запобіжний захід підлітку, який збив людей у Луцьку

ДТП сталося 12 грудня / Колаж "Сьогодні"

16-річного підлітка, який збив на пішохідному переході у Луцьку 5 людей, відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє співробітниця сектору комунікації управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

Реклама

Немає необхідності тримати хлопця під вартою

Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії.

Також неповнолітній зможе відвідувати заняття в училищі, де навчається на токаря.

Сім'я вимагає справедливого покарання для хлопця

Під час засідання підозрюваний не промовив жодного слова. Його мати наголосила, що сім'я вимагатиме справедливого покарання. Вони не виправдовують вчинок хлопця.

Реклама

Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про аварію?

ДТП сталося 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, скоїв наїзд на 5 пішоходів . Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.

За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських , яке ще й встиг викласти у соцмережі Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.

, яке ще й встиг викласти у соцмережі Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході. Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.

Читайте також: