Справедливо? Суд оштрафовал 16-летнего мажора из Харькова

В суд виновник не пришел / Коллаж "Сегодня"
Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.
Об этом пишет Newsroom.
Подробности
Незадолго до трагичной аварии Николай Харьковский попался на нарушении правил дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль Dodge, за рулем которого был подросток.
Выяснилось, что он превысил скорость и управляет машиной без водительских прав. На парня составили два админпротокола.
Какое наказание?
По статье 122 ("нарушение скоростных ограничений") Николая Харьковского приговорили к штрафу в 340 гривен, а по ст. 126 КУоАП ("управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права") – к штрафу в 3400 гривен.
В обоих случаях служительница Фемиды выбрала максимальную сумму штрафа. Всего несовершеннолетнему водителю предстоит заплатить 3400 гривен, а также судебный сбор в 450 гривен.
Недавнее смертельное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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