Справедливо? Суд оштрафував 16-річного мажору з Харкова

До суду винуватець не прийшов / Колаж "Сьогодні"

Дзержинський районний суд Харкова виніс вердикт Миколі Харківському, який влаштував смертельне ДТПу Харкові, за ще однією справою щодо порушень правил дорожнього руху неповнолітнім водієм.

Про це пише Newsroom.

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Подробиці

Незадовго до трагічної аваріїМикола Харківський потрапив на порушення правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили автомобіль Dodge, за кермом якого був підліток.

З'ясувалося, що він перевищив швидкість і керує машиною без прав водія. На хлопця склали два адмінпротоколи.

Яке покарання?

За статтею 122 ("порушення швидкісних обмежень") Миколу Харківського засудили до штрафу 340 гривень, а за ст. 126 КУпАП ("управління транспортним засобом особою, яка не має такого права") – до штрафу у 3400 гривень.

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В обох випадках служниця Феміди обрала максимальну суму штрафу. Усього неповнолітньому водієві належить заплатити 3400 гривень, а також судовий збір у 450 гривень.

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