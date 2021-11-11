Среди хлама нашли больную мать: в Одессе из квартиры женщины вывезли горы мусора (фото)

В Одессе из квартиры вывезли горы мусора. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе из квартиры женщины вывезли три самосвала мусора. Вместе с ней проживала также 86-летняя мать и стая собак.
Об этом сообщает "УНИАН".
Детали
Как стало известно, в Одессе в одной из квартир находилась психически нездоровая женщина, которая складировала горы мусора, собранного на улице.
Соседи часто жаловались на неприятный запах и насекомых из квартиры женщины. Кроме того, вместе с ней проживала 86-летняя мать и собаки, которых не выгуливали.
Мать нашли среди кучи мусора
Когда коммунальные службы приступили к уборке, в одной из гор мусора была найдена 86-летняя мать, которая не могла ходить.
Пенсионерка не хотела ехать в больницу и была госпитализирована принудительно, а ее дочь забрали в психбольницу.
Вывезли три самосвала мусора
Только за день из квартиры вывезли три полных мусора грузовика. По словам коммунальщиков, это очень сложная и неприятная работа, и уборка хлама еще продолжится.