Серед мотлоху знайшли хвору матір: в Одесі з квартири жінки вивезли гори сміття (фото)

В Одесі із квартири вивезли гори сміття. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі із квартири жінки вивезли три самоскиди сміття. Разом із нею проживала також 86-річна мати та зграя собак.

Про це повідомляє "УНІАН".

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Як стало відомо, в Одесі в одній із квартир була психічно нездорова жінка, яка складала гори сміття, зібраного на вулиці.

Сусіди часто скаржилися на неприємний запах і комах із квартири жінки. Крім того, разом з нею проживала 86-річна мати та собаки, яких не вигулювали.

Мати знайшли серед купи сміття

Коли комунальні служби приступили до прибирання, в одній із гір сміття було знайдено 86-річну матір, яка не могла ходити.

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Пенсіонерка не хотіла їхати до лікарні та була госпіталізована примусово, а її доньку забрали до психіатричної лікарні.

Вивезли три самоскиди сміття

Тільки за день із квартири вивезли три повні сміття вантажівки. За словами комунальників, це дуже складна та неприємна робота, і прибирання мотлоху ще продовжиться.

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