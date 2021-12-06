США запустят в космос украинский спутник: дата

В США спутник будут готовить к запуску / Коллаж "Сегодня"

Из Днепра в США отправили спутник "Січ-2-30". Там его будут готовить к запуску.

Об этом сообщает Днепровская таможня.

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Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Как отмечает Глава Государственного космического агентства Украины, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

10 января 2022 года его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Спутник "Січ-2-30". Фото: Днепровская таможня.

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Запуск первого за десять лет украинского спутника

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнение планов о запуске первого за десять лет украинского космического спутника. Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.

"Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно, спутник полетит в январе", – заявил премьер.

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