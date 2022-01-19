Стало известно, кто "минировал" школы в Черкасской области (видео)

Школьник назвал только номера "заминированных" школ, но не объяснил, в каких именно городах они находятся / Коллаж "Сегодня"

Девятиклассник "заминировал" школы в разных городах Украины. Парень объяснил, что сделал это ради шутки, чтобы их школа перешла на дистанционное обучение. Сейчас полицейские ведут с парнем и его родителями разъяснительные беседы.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Реклама

Как все было

В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что две школы заминированы. Заявитель назвал только номера учебных заведений, но не объяснил, в каких именно городах они находятся, и быстро бросил трубку.

Правоохранители установили, что школы с такими номерами есть в Черкассах и Смеле. В учебные заведения немедленно выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Полицейские эвакуировали учащихся и персонал. Провели тщательный осмотр помещений и близлежащих территорий.

На месте взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Реклама

Решил пошутить

Работники уголовного розыска установили, что о ложном минировании четырех школ сообщил ученик 9-го класса Смелянской школы.

Парень объяснил, что в шутку позвонил в полицию, чтобы их школу перевели на дистанционное обучение. Сейчас с несовершеннолетним и его опекунами проводят разъяснительную работу.

Что говорят в полиции

Ведомости по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Массовые "минирования" в Украине

В Украине произошла череда ложных минирований – очередной этап гибридной войны против нашей страны. Жертвами "минеров" за последнее время стали тысячи людей, эвакуированных из вокзалов, аэропортов и ТРЦ.

По мнению психолога, в больших городах "минерам" "интереснее" устраивать подобное из-за большого скопления людей и возможного резонанса. У таких "минеров" есть возможность посеять панику среди большого количества людей, что может способствовать появлению неуправляемой, опасной для самих людей бегущей толпы, где возможно возникновение давки и опасных для жизни реакций (можно упасть, что-то выронить, придушить себя развевающимся шарфом).

Раньше мы писали: