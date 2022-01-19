Стало відомо, хто "мінував" школи на Черкащині (відео)

Школяр назвав лише номери "замінованих" шкіл, але не пояснив, у яких саме містах вони знаходяться / Колаж "Сьогодні"

Дев'ятикласник "замінував" школи у різних містах України. Хлопець пояснив, що зробив це заради жарту, щоб їхня школа перейшла на дистанційне навчання. Наразі поліцейські ведуть з хлопцем та його батьками роз'яснювальні бесіди.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Як усе було

До поліції зателефонував невідомий і повідомив, що дві школи заміновано. Заявник назвав лише номери навчальних закладів, але не пояснив, у яких саме містах вони знаходяться, і швидко кинув слухавку.

Правоохоронці встановили, що школи з такими номерами є у Черкасах та Смілі. До навчальних закладів негайно виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Поліцейські евакуювали учнів та персонал. Провели ретельний огляд приміщень та прилеглих територій.

На місці вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

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Вирішив пожартувати

Працівники карного розшуку встановили, що про хибне замінування чотирьох шкіл повідомив учень 9-го класу Смілянської школи.

Хлопець пояснив, що жартома зателефонував до поліції, щоб їхню школу перевели на дистанційне навчання. Зараз із неповнолітнім та його опікунами проводять роз'яснювальну роботу.

Що кажуть у поліції

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Масові "мінування" в Україні

В Україні відбулася низка хибних мінувань – черговий етап гібридної війни проти нашої країни. Жертвами "мінерів" останнім часом стали тисячі людей, евакуйованих із вокзалів, аеропортів та ТРЦ.

На думку психолога, у великих містах "мінерам" "цікавіше" влаштовувати подібне через велике скупчення людей і можливий резонанс. У таких "мінерів" є можливість посіяти паніку серед великої кількості людей, що може сприяти появі некерованої, небезпечної для самих людей юрби, що біжить, де можливе виникнення тисняви і небезпечних для життя реакцій (можна впасти, щось випустити, придушити себе шарфом, що розвівається).

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