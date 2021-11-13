Страшное ДТП с подростками в Харькове: прокуратура будет оспаривать залог водителя

Жалобу должны подготовить на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня
Прокуратура Харьковской области будет подавать апелляционную жалобу на постановление Киевского райсуда Харькова, разрешившего водителю Toyota Land Cruiser, который ранее устроил ДТП, выйти из-под стражи под залог в сумме 340 тыс. 500 гривен.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает Суспільне Харків.
По его словам, жалобу должны подготовить на следующей неделе.
"Когда будет подготовлена апелляционная жалоба, мы ее направим в апелляционный суд, и в зависимости от очереди, автоматическая система будет распределена на судей и назначена, когда будет проходить судебное заседание. Влиять на это мы не можем. В начале следующей недели, считаю, мы уже подготовим официальные документы", – сказал Чубенко.
Он добавляет, что водитель Land Cruiser раскаивается, но отрицает, что употреблял наркотики.
Будет ли обжаловать меру пресечения сторону защиты, адвокат водителя не сообщает – "никаких комментариев на этапе досудебного следствия".
Что известно о состоянии пострадавших?
Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.
Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.