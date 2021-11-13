Страшна ДТП із підлітками у Харкові: прокуратура оскаржуватиме заставу водія

Скаргу мають підготувати наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокуратура Харківської області подаватиме апеляційну скаргу на ухвалу Київського райсуду Харкова, який дозволив водію Toyota Land Cruiser, який раніше влаштував ДТП, вийти з-під варти під заставу у сумі 340 тис. 500 гривень

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє Суспільне Харків.

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За його словами, скаргу мають підготувати наступного тижня.

"Коли буде підготовлена апеляційна скарга, ми її скеруємо до апеляційного суду, і в залежності від черги, автоматичною системою буде розподілено на суддів і призначено, коли буде відбуватися судове засідання. Впливати на це ми не можемо. На початку наступного тижня, вважаю, ми вже підготуємо офіційні документи", – сказав Чубенко.

Він додає, що водій Land Cruiser кається, але заперечує, що вживав наркотики.

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Чи оскаржуватиме запобіжний захід бік захисту, адвокат водія не повідомляє – "ніяких коментарів на етапі досудового слідства".

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забиті місця, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.

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