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Стрельба в Днепре: названы имена погибших солдат и гражданской девушки

Владимир Козырь
27 января, 09:41
Из-за инцидента погибли 4 солдата и одна гражданская девушка

Кроме умерших, пять человек получили ранения/Коллаж: "Сегодня"

27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. В Сети обнародовали имена погибших — четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Кто погиб?

  1. Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.
  2. Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
  3. Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: г. Днепр, переул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.
  4. Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
  5. Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.

Пострадавшие

Известно, что кроме погибших 5 человек, в результате инцидента пострадали:

  1. Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р.
  2. Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р.
  3. Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р.
  4. работница завода Шарова Жанна Геннадиевна.
  5. Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Стрелка задержали

В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января. Автомат был при нем.

Задержанный Рябчук Артемий Юрьевич

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении были 22 солдата.

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Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

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"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", — сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

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