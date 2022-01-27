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Стрілянина у Дніпрі: названо імена загиблих солдатів та цивільної дівчини

Володимир Козир
27 січня, 09:41
Через інцидент загинули 4 солдати та одна цивільна дівчина

Крім померлих, п'ятеро людей отримали поранення/Колаж: "Сьогодні"

27 січня у Дніпрі солдат строкової служби розстріляв п'ятьох людей. У Мережі оприлюднили імена загиблих — чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Хто загинув?

  1. Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.
  2. Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживав у м. Олешків Херсонської області. Інші дані встановлюються.
  3. Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживав: м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.
  4. Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживав у Херсонській області. Інші дані встановлюються.
  5. Цивільна загибла, жінка, на ім'я Віра – 1986 року народження. Чи співробітниця заводу – встановлюється.

Постраждалі

Відомо, що крім загиблих 5 людей, внаслідок інциденту постраждали:

  1. Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н.
  2. Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н.
  3. Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н.
  4. працівниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна.
  5. Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.

Стрілка затримали

У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня. Автомат був у нього.

Затриманий Рябчук Артемій Юрійович

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.

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Двоє встигли вибігти на вулицю І набрати телефоном поліцію та "швидку". На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено. Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.

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"Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

"Характеризувався позитивно. Призначення до варти — ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", — сказав речник НГУ Руслан Музичук.

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