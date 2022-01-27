Стрілянина у Дніпрі: названо імена загиблих солдатів та цивільної дівчини

Крім померлих, п'ятеро людей отримали поранення/Колаж: "Сьогодні"
27 січня у Дніпрі солдат строкової служби розстріляв п'ятьох людей. У Мережі оприлюднили імена загиблих — чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Хто загинув?
- Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.
- Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживав у м. Олешків Херсонської області. Інші дані встановлюються.
- Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживав: м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.
- Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживав у Херсонській області. Інші дані встановлюються.
- Цивільна загибла, жінка, на ім'я Віра – 1986 року народження. Чи співробітниця заводу – встановлюється.
Постраждалі
Відомо, що крім загиблих 5 людей, внаслідок інциденту постраждали:
- Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н.
- Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н.
- Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н.
- працівниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна.
- Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.
Стрілка затримали
У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня. Автомат був у нього.
Деталі НП
Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.
Двоє встигли вибігти на вулицю І набрати телефоном поліцію та "швидку". На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено. Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.
Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.
Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.
"Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.
За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
"Характеризувався позитивно. Призначення до варти — ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", — сказав речник НГУ Руслан Музичук.
Читайте також
- Вогонь відкрили з авто: у Києві біля суду сталася стрілянина.
- Навіть не матюкався, підстрелив трьох через квартиру – все, що потрібно знати про "голосіївського стрілка".