Стрелок – психопат? Психолог объяснила, почему солдат смог спокойно расстрелять знакомых

Солдат срочной службы Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. На такой поступок может быть способен только человек с качествами психопатического расстройства.

Об этом сказала психолог Тамара Добудогло сайту "Сегодня".

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Во время первого опроса сразу после задержания нацгвардеец, убивший пятерых военнослужащих, Артемий Рябчук рассказал хронологию своего преступления. Психолог объяснила, что так спокойно об убийствах может рассказывать только человек, у которого есть какие-то качества психопатического расстройства.

"Там же базово надо провести экспертизу психиатра – точно ли человек не обладает психопатическими расстройствами. Если у него есть какие-то качества психопатического расстройства, то у него нет эмпатии, у него нет чувства сочувствия, у него эмоциональная сфера на нуле и он, безусловно, способен на такой поступок", – сказала психолог.

Она добавила, что такой человек может спокойно рассказывать о своем преступлении.

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"И может рассказывать об этом как о том, как мы, условно, каждый день чистим зубы. Психопаты лишены чувств, они лишены эмоций, сопереживания, умения адекватно оценить ситуацию и понять, что делать нельзя, а что можно. Поэтому сначала должна быть экспертиза психиатра", – сказала психолог.

А дальше уже надо выяснять, сделал он это из-за того, что он не здоров или умышленно, что тоже говорит, что у него какое-то расстройство. Обязательно должна быть экспертиза. Но такое поведение характерно психопатам. Так ведут себя люди, у которых нарушение развития эмоционально-волевой сферы. Им чуждо сопереживание и эмпатия.

Нацгвардеец в деталях рассказал, как расстрелял сослуживцев

Рябчука опросили прямо на улице в деревне, где его задержали. Он рассказал, что прошлой ночью он нес службу в "тревожной группе". У "тревожной группы" есть автоматы, которые находятся в специальных ящиках.

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"Я беру автомат, заряжаю первый магазин, стреляю по двум – начальнику караула и его помощнику", – сказал Рябчук.

Он добавил, что среди тех, по ком он стрелял, был один контрактник, один военнослужащий срочной службы. Также он сообщил, что ранил девушку-военнослужащего для того, чтобы она не доложила в воинскую часть. По правилам, караульные делают каждые полчаса.

"После этого я снова зашел в караульное помещение и забрал другие магазины в автомат, выбежал с завода", – рассказал он.

При этом, по словам Рябчука, его с завода отказалась выпускать женщина-контролер и он выстрелил ей в голову.

Потом он открыл одну из дверей, а в другую начал стрелять в замок, чтобы ее открыть. У него ничего не получилось, и он начал бродить по заводу и нашел место, где можно было перепрыгнуть.

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