Стрілець – психопат? Психологиня пояснила, чому солдат зміг спокійно розстріляти знайомих

Солдат строкової служби Артемій Рябчук влаштував смертельну стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. На такий вчинок може бути здатна лише людина з якостями психопатичного розладу.

Про це сказала психологиня Тамара Добудогло сайту "Сьогодні".

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Під час першого опитування відразу після затримання нацгвардієць, який убив п'ятьох військовослужбовців, Артемій Рябчук розповів про хронологію свого злочину. Психолог пояснила, що так спокійно про вбивства може розповідати лише людина, яка має якісь якості психопатичного розладу.

"Там же базово треба провести експертизу психіатра – чи точно людина не має психопатичних розладів. Якщо у неї є якісь якості психопатичного розладу, то у неї немає емпатії, у неї немає почуття співчуття, у неї емоційна сфера на нулі і вона, безумовно , здатна на такий вчинок", – сказала психологиня.

Вона додала, що така людина може спокійно розповідати про свій злочин.

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"І може розповідати про це як про те, як ми, умовно, щодня чистимо зуби. Психопати позбавлені почуттів, вони позбавлені емоцій, співпереживання, вміння адекватно оцінити ситуацію та зрозуміти, що робити не можна, а що можна. Тому спочатку має бути експертиза психіатра", – говорить психологиня.

А далі вже треба з'ясовувати, чи зробив він це через те, що він не здоровий чи навмисне, що теж каже, що в нього якийсь розлад. Обов'язково має бути експертиза. Але така поведінка характерна для психопатів. Так поводяться люди, які мають порушення розвитку емоційно-вольової сфери. Їм чуже співпереживання та емпатія.

Нацгвардієць у деталях розповів, як розстріляв товаришів по службі

Рябчука опитали прямо на вулиці у селі, де його затримали. Він розповів, що минулої ночі він служив у "тривожній групі". У "тривожної групи" є автомати, що знаходяться у спеціальних ящиках.

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"Я беру автомат, заряджаю перший магазин, стріляю по двох – начальнику варти та його помічнику" , – сказав Рябчук.

Він додав, що серед тих, в кого він стріляв, був один контрактник, один військовослужбовець термінової служби. Також він повідомив, що поранив дівчину-військовослужбовця, щоб вона не доповіла до військової частини. За правилами, караульні роблять це кожні півгодини.

"Після цього я знову зайшов до караульного приміщення та забрав інші магазини в автомат, вибіг із заводу", – розповів він.

При цьому, за словами Рябчука, його із заводу відмовилася випускати жінка-контролер, і він вистрілив їй у голову.

Потім він відчинив одні з дверей, а в інших почав стріляти в замок, щоб його відімкнути. Йому це не вдалося, і він почав блукати заводом і знайшов місце, де можна було перестрибнути.

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