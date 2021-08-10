Стрелял из карабина на свадьбе: на Буковине жениху-стрелку избрали меру пресечения

Мужчина ехал по селу на BMW и стрелял из автомата. Фото: скриншот из видео
В Черновицкой области суд избрал меру пресечения жениху, который устроил стрельбу на собственной свадьбе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Суд принял решение о применении в отношении стрелка пресечения в виде личного обязательства и положил на него процессуальные обязанности, прибывать к следователю по требованию, не выезжать за пределы села и сообщать правоохранителям об изменении своего места работы или проживания.
Также суд обязал мужчину не общаться со свидетелями и сдать на хранение в соответствующие органы власти загранпаспорт. В случае невыполнения указанных обязанностей к нему может быть применена более жесткая мера пресечения с наложением денежного взыскания.
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Детали инцидента:
- 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района 27-летний жених устроил беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина.
- Оружие жених одолжил у друга, с которым жил. У них был мини-арсенал.
- Мужчина подозревается в совершении хулиганства и незаконном обращении с оружием.
Похоже, стрелять из автоматов на свадьбе стало новым развлечением. Недавно в Одессе произошел подобный случай. В селе Фонтанка возле торгового центра "Ривьера" выходец из Чечни вышел из автомобиля свадебного кортежа и посреди дороги открыл стрельбу из автомата, видимо, по традиции кавказских свадеб. Рядом сигналили на автомобилях его друзья, а один из них наматывал круги, создавая аварийную ситуацию.
Кроме того, в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.