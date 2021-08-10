Стріляв з карабіну на весіллі: на Буковині нареченому-стрілку обрали запобіжний захід

Чоловік їхав по селу на BMW і стріляв з автомату. Фото: скріншот з відео

У Чернівецькій області суд обрав запобіжний захід нареченому, який влаштував стрілянину на власному весіллі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Суд ухвалив рішення щодо застосування стосовно стрільця запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та поклав на нього процесуальні обов’язки, прибувати до слідчого за вимогою, не виїжджати за межі села та повідомляти правоохоронців про зміну свого місця роботи чи проживання.

Також суд зобов’язав чоловіка не спілкуватися зі свідками та здати на зберігання до відповідних органів влади закордонний паспорт. У разі невиконання вказаних обов’язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід із накладенням грошового стягнення.

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Деталі інциденту:

25 липня в селі Нижні Петрівці Чернівецького району 27-річний наречений влаштував безладну стрілянину з мисливського карабіну.

Зброю наречений позичив у друга, з яким жив. У них був міні-арсенал.

Чоловік підозрюється у скоєнні хуліганства та незаконне поводження зі зброєю.

Схоже, стріляти з автоматів на весіллі стало новою розвагою. Нещодавно в Одесі стався такий випадок. У селі Фонтанка біля торгового центру "Рів'єра" виходець із Чечні вийшов з автомобіля весільного кортежу і посеред дороги відкрив стрілянину з автомата, мабуть, за традицією кавказьких весіль. Поруч сигналили на автомобілях його друзі, а один з них намотував кола, створюючи аварійну ситуацію.

Крім того, в Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина, внаслідок якої були поранені дві людини.