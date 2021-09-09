Стреляли из запрещенного оружия. На Луганщине террористы накрыли огнем следственную группу СБУ

На Луганщине боевики обстреляли из минометов следственную группу СБУ. Коллаж: "Сегодня"

Под обстрел боевиков "ЛНР" на Луганщине попала оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала у линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения",– говорится в сообщении.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов.

Боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов / Фото: СБУ

. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых / Фото: СБУ

"Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", – добавили в СБУ.

Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области / Фото: СБУ

Боевики обстреляли ж/д станцию, поезда остановлены

Ранее мы сообщали, что сегодня, 9 сентября, боевики обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, из-за чего было ограничено движение поездов в том направлении, а работников станции и пассажиров эвакуировали.

Обстрел железной дороги начался сегодня около 8:00 из тяжелого вооружения с оккупированной территории.

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" объявила, что движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и № 6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

Миномет и 4 танка: ОБСЕ заметила военную технику боевиков на Донбассе

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили военную технику боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о крупнокалиберном миномете, танках и БМП, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

ОБСЕ зафиксировала миномет, размещенный в нарушение линий отвода в

неподконтрольном правительству районе Луганской области. Речь идет о миномете "Сани" 120-го калибра. Его заметил беспилотник ОБСЕ возле Сентяновки.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, боевики разместили 4 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Предположительно это танки Т-64 или Т-72. Их заметил патруль на полигоне вблизи н. п. Терновое.

Кроме того, боевики размещают на Донбассе бронированные машины. Три БМП заметил патруль ОБСЕ вблизи н. п. Долгое в Луганской области.

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.