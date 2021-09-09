Стріляли із забороненої зброї. На Луганщині терористи накрили вогнем слідчу групу СБУ

На Луганщині бойовики обстріляли з мінометів слідчу групу СБУ. Колаж: "Сьогодні"

Під обстріл бойовиків "ЛНР" на Луганщині потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування", – йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів.

Бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів / Фото: СБУ

Всі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.

Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих / Фото: СБУ

"Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64-те провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області", – додали в СБУ.

Це вже 64-те провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області / Фото: СБУ

Бойовики обстріляли залізничну станцію, потяги зупинені

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 9 вересня, бойовики обстріляли залізничну станцію Скотовате, через що було обмежено рух потягів у тому напрямку, а працівників станції і пасажирів евакуювали

Обстріл залізниці розпочався сьогодні близько 8:00 з важкого озброєння з окупованої території.

"Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", – йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця" оголосила, що рух приміських потягів № 6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова і № 6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежений до станції Фенольна.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.

Міномет і 4 танки: ОБСЄ помітила військову техніку бойовиків на Донбасі

Спостерігачі з Організації з безпеки і співпраці в Європі помітили військову техніку бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Йдеться про великокаліберний міномет, танки й БМП, які розмістили окупанти в Луганській та Донецькій області. Про це говориться в звіті СММ ОБСЄ.

ОБСЄ зафіксувала міномет, розміщений в порушення ліній відведення у

непідконтрольному уряду районі Луганської області. Йдеться про міномет "Сані" 120-го калібру. Його помітив безпілотник ОБСЄ біля Сентянівки.

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, бойовики розмістили 4 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Імовірно це танки Т-64 або Т-72. Їх помітив патруль на полігоні поблизу н.п. Тернове.

Крім того, бойовики розміщують на Донбасі броньовані машини. Три БМП помітив патруль ОБСЄ поблизу н.п. Довге в Луганській області.

Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.