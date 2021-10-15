Стреляли из запрещенного оружия. Оккупанты на Донбассе три раза нарушили "тишину"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Где стреляли?

Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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