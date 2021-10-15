Стреляли из запрещенного оружия. Оккупанты на Донбассе три раза нарушили "тишину"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Где стреляли?
- Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.
- На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. Кроме того, ранили двух украинских военных.