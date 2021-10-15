Стріляли із забороненої зброї. Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

Поблизу Південного окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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