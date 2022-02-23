Студентов ловят на улице и выдают оружие. Мы узнали, что творят боевики в "ДНР"

Боевики забирают мужчин прямо с улиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области считают, что боевики готовят ударные группировки, чтобы взять под свой контроль весь регион. На юг так называемой "ДНР" свозят военную технику.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал местный житель.

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Стягивают технику

Много техники разместили в Тельманово – по словам источника, на окраинах поселка разместили целые базовые лагеря.

"В "ДНР" готовят ударные группировки для отжатия всей области. На юг гонят колонны техники, много танков, БМП в Тельманово", – сказал он.

Также технику свозят в Авдеевку.

"Грады работают постоянно, техники слишком много, ее также гонят на Авдеевку", – добавил мужчина.

Местные прячутся от военных

По словам источника, военные насильно мобилизируют украинцев. Те, кто выступает против оккупантов и не хотят воевать – прячутся по домам и не выходят на улицы.

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Студентов ловят на улице

Мужчина отметил, что оккупанты ловят на улице студентов, чтобы призвать в свои ряды. При этом дают им только автоматы Калашникова и патроны к ним. Все снаряжение нужно покупать самостоятельно.

"Подросткам по 17 лет "калаши" повыдавали. Мол, идите, если что, вас постреляют", – добавил источник.

Обострение на Донбассе