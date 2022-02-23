Студентів ловлять на вулиці та видають зброю. Ми дізналися, що творять бойовики у "ДНР"

Бойовики забирають чоловіків прямо з вулиць / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі тимчасово окупованих територій на Донеччині вважають, що бойовики готують ударні угруповання, щоб взяти під свій контроль весь регіон. На південь так званої "ДНР" звозять військову техніку.

Про це сайту "Сьогодні" розповів місцевий мешканець.

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Стягують техніку

Багато техніки розмістили у Тельмановому – за словами джерела, на околицях селища розмістили цілі базові табори.

"У "ДНР" готують ударні угруповання, щоб "віджати" всю область. На південь женуть колони техніки, багато танків, БМП у Тельмановому", – сказав він.

Також техніку звозять до Авдіївки.

"Гради працюють постійно, техніки занадто багато, її також женуть на Авдіївку", – додав чоловік.

Місцеві ховаються від військових

За словами джерела, військові силоміць мобілізують українців. Ті, хто виступає проти окупантів і не хочуть воювати, ховаються по квартирах і не виходять на вулиці.

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Студентів ловлять на вулиці

Чоловік наголосив, що окупанти ловлять на вулиці студентів, щоб призвати до своїх лав. При цьому дають їм лише автомати Калашникова та патрони до них. Усе спорядження потрібно купувати самостійно.

"Підліткам по 17 років "калаші" повидавали. Мовляв, ідіть, якщо що, вас постріляють", – додало джерело.

Загострення на Донбасі