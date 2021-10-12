Сумская область на грани локдауна: каких ждать ограничений

Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Сумская область еще больше приближается к красной зоне карантина. Если регион попадет туда, то местным жителям придется посещать различные заведения только при наличии зеленого COVID-сертификата.
Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий на брифинге.
Зеленый COVID-сертификат в Сумской области
Как стало известно, для того, чтобы в красной зоне карантина продолжать работать и посещать различные заведения, нужен зеленый COVID-сертификат.
Как можно будет ездить в транспорте?
Для передвижения на междугородном транспорте подойдут и другие документы:
- Результат ПЦР-теста, которому не более 72 часов
- Документ, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины
- Документ из "Единого государственного портала электронных услуг", что подтверждает, что человек переболел коронавирусом, в частности, в приложении "Дия"
- Результат экспресс-теста на коронавирус, подтвержденный медицинским учреждением
До 8 ноября должны вакцинироваться следующие работники:
- Школ
- Университетов
- Учреждений профессионального последипломного образования
- Научных учреждений
- Детских садов
- Учреждений внешкольного образования
- Учреждений специализированного образования
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.
Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).
Ранее мы писали:
- Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна.
- В Мелитополе родственники массово забирают из больницы пациентов с коронавирусом. Местные жители говорят, что медики не следят за состоянием пациентов, поэтому хотят перевести больных в другое медучреждение.